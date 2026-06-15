В Сургуте строят новую дорогу к СНТ «Кедровый-16» за 107 миллионов рублей

Строительство подъездной автомобильной дороги от СОТ «Виктория» к СНТ «Кедровый-16» в Сургуте планируют завершить до 30 июля. Работы на объекте протяженностью 860 метров начались две недели назад, сообщил СИА-ПРЕСС главный инженер строительной компании «ЮВиС» Антон Суворов.

«Протяженность данного участка 860 метров. Стоимость контракта − 107 миллионов рублей. К работам мы приступили две недели назад, плановое окончание работ − 30 июля по контракту. На объекте задействовано сейчас 15 единиц дорожно-строительной техники»,− сказал Суворов.

По его словам, подрядчик уже завез материалы и вывел технику на площадку. Сейчас строители готовят земляное полотно и снимают непригодный слой дорожной одежды. Проект предусматривает отсыпку новым песком, укладку армирующего геоматериала, устройство щебеночного основания и двух слоев асфальтобетонного покрытия.

Кроме того, на участке появится двухметровый пешеходный тротуар и наружное освещение. Для освещения планируется установить 25 светильников на существующих железобетонных опорах.

Отдельное внимание уделено решению проблемы подтопления дороги. Как сообщил представитель подрядчика, вдоль трассы уже устроен водоотводный канал, а с противоположной стороны дороги будет выполнен дополнительный водоотвод для отвода воды с проезжей части.

Как отметил заместитель директора МКУ «УКС» Евгений Васюков, строительство объекта полностью финансируется из местного бюджета. После завершения работ дорога и освещение будут переданы эксплуатирующим организациям города.

«После завершения всех строительно-монтажных работ мы будем передавать объект в эксплуатирующую организацию. Дорога перейдет в дирекцию дорожно-транспортного хозяйства, освещение − в «Дорремтех». Они будут выполнять работы по содержанию объекта, очистке территории и обслуживанию освещения»,− пояснил Васюков.

Гарантия на выполненные работы составит пять лет. В случае выявления дефектов в течение гарантийного срока подрядная организация будет устранять их за свой счет.

На время работ участок закрыт для движения транспорта. Для жителей организованы объездные маршруты по соседним улицам.