Югра удержала 4 место в России по профилактике социального сиротства

Югра второй год подряд занимает 4 место в общероссийском рейтинге регионов по эффективности профилактики социального сиротства. Обновленные данные детский омбудсмен Мария Львова-Белова представила на встрече с Владимиром Путиным.

При составлении рейтинга эксперты учитывали долю детей, которые воспитываются в родных и приемных семьях, а также количество несовершеннолетних, проживающих в государственных учреждениях.

Губернатор Югры Руслан Кухарук отметил, что результаты подтверждают эффективность политики региона по укреплению института семьи и приоритету семейного воспитания детей.

«Бюджет Югры по-прежнему сохраняет свою социальную направленность: в 2026-2028 годах на социальные нужды предусмотрено 67% расходной части бюджета, что позволяет в полном объеме выполнить все социальные обязательства», – отметил Руслан Кухарук.

По данным департамента социального развития Югры, 98,8% детей в округе воспитываются в родных семьях. Еще 94,7% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных в течение года, передают на воспитание в семьи.

В стационарных условиях без родителей воспитываются 0,04% детей. При этом во всех югорских учреждениях количество коек не превышает 50 мест.

Директор департамента соцразвития Югры Антон Терехин сообщил, что округ уже несколько лет входит в число лидеров страны по жизнеустройству детей, оставшихся без попечения родителей. Более 99% детей этой категории воспитываются в семьях югорчан.

«Работа по совершенствованию системы профилактики социального сиротства будет продолжена. Нам важно, чтобы каждый ребенок рос в любящей и заботливой семье», — отметил Антон Терехин.

В регионе также снизилось число случаев ограничения и лишения родительских прав. Благодаря совершенствованию законодательства и совместной работе детского омбудсмена Людмилы Низамовой, соцслужб и органов опеки случаи ограничения родительских прав уменьшились на 46%, лишения родительских прав — на 32%.