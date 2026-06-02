Аналитики подсчитали, сколько подростков ищут работу в Югре

С начала 2026 года подростки от 14 до 18 лет разместили или обновили в Югре около семи тысяч резюме. На молодых соискателей приходится уже 5% всех активных резюме в регионе, рассказали СИА-ПРЕСС в hh.ru.

Среди регионов Урала Югра занимает четвертое место по числу подростков, ищущих работу. Больше резюме разместили только школьники и студенты из Свердловской, Челябинской и Тюменской областей.

Большинство несовершеннолетних жителей округа предпочитают работать очно. Такой вариант выбрали 94% подростков. Удаленную работу рассматривают 15% соискателей, гибридный формат – 3%.

Чаще всего подростки ищут работу официантами и бариста – такие должности указаны в каждом десятом резюме. Также популярностью пользуются вакансии упаковщиков, комплектовщиков и маркировщиков (8%), а также разнорабочих (6%).

Кроме того, молодые соискатели готовы работать курьерами, почтальонами, продавцами-консультантами, кассирами, операторами контактных центров, администраторами и автомойщиками. Некоторые рассматривают и более творческие или интеллектуальные профессии – дизайнера, художника, копирайтера, редактора, программиста и разработчика.

При этом почти треть подростков не ограничиваются конкретной специальностью и готовы рассматривать самые разные предложения для начинающих сотрудников.

В hh.ru напоминают, что официально устроиться на работу можно с 16 лет, а при согласии родителей или органов опеки – уже с 14 лет. Для несовершеннолетних действуют ограничения по продолжительности рабочего времени. Летом подростки до 16 лет могут работать не более 24 часов в неделю, а от 16 до 18 лет – не более 35 часов.