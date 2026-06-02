Югра запустила более 190 региональных сервисов в мессенджере MAX

В Югре на платформе национального мессенджера MAX уже работают более 190 сервисов для жителей региона. Об этом в рамках просветительского марафона «Цифровая волна» рассказал заместитель губернатора, директор департамента информационных технологий Югры Павел Ципорин, сообщает РИЦ «Югра».

«Югра активно включилась в процесс внедрения сервисов на базе платформы MAX. И уже сегодня больше 190 сервисов для жителей автономного округа работают на платформе национального мессенджера», - заявил Павел Ципорин.

По словам Павла Ципорина, жители Югры уже могут через MAX подтверждать возраст в магазинах при покупке товаров с ограничениями, закрывать больничные листы, записываться к врачу и пользоваться другими сервисами.

Просветительский марафон «Цифровая волна» запустил федеральный партийный проект «Цифровая Россия». Его цель — рассказать, как регионы занимаются цифровой трансформацией, чтобы жителям было удобнее и безопаснее пользоваться госуслугами и различными сервисами. Первую тему марафона посвятили региональным сервисам в национальном мессенджере MAX.