Новую ежегодную выплату для семей с детьми начали оформлять в Югре

Отделение СФР по ХМАО начало прием заявлений на новую ежегодную семейную выплату для родителей с двумя и более детьми. В первый день кампании в ведомство поступило уже 2 445 обращений.

«Родители могут обратиться за пособием через портал госуслуг, клиентские службы фонда и МФЦ. Для оформления понадобится подать заявление, остальные сведения Социальный фонд соберет и проверит самостоятельно. Некоторые документы, согласно действующим правилам, родители должны будут представить самостоятельно. Например, выданные за границей свидетельства о рождении и браке или сведения о доходах от силовых ведомств», − рассказали в Отделении. Подробнее об условиях предоставления новой семейной выплаты − есть на сайте СФР.

Заявления принимаются до 1 октября. Рассматривать их будут в течение десяти рабочих дней. О принятом решении заявителя уведомят в течение суток, а при одобрении средства перечислят в течение пяти рабочих дней.

При назначении выплаты будет применяться уже знакомая многим семьям система оценки нуждаемости, которая используется при оформлении единого пособия на детей и беременных женщин. Специалисты будут учитывать доходы семьи, а также наличие имущества.

В расчет доходов включат заработную плату, пенсии, стипендии, доходы от самозанятости, алименты, выплаты по договорам, проценты по банковским вкладам и единое пособие. При этом не будут учитываться средства материнского капитала, государственные субсидии на приобретение жилья или транспорта, выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами, налоговые вычеты и ряд других мер поддержки.

При оценке имущества допускается наличие по одному объекту недвижимости каждого вида – квартиры, жилого дома, дачи, гаража и земельного участка. Если таких объектов несколько, применяются ограничения по площади. Так, суммарная площадь квартир не должна превышать 24 квадратных метра на каждого члена семьи, жилых домов – 40 квадратных метров на человека. Для земельных участков установлен лимит в 0,25 гектара в городской местности и один гектар в сельской.

Также семье разрешено иметь автомобиль, моторную лодку, трактор или другую самоходную технику. Для многодетных семей, семей с детьми-инвалидами и получивших транспортное средство в качестве меры господдержки предусмотрены более мягкие условия – им разрешается владеть двумя однотипными транспортными средствами.

Получателями выплаты могут стать работающие родители, усыновители, опекуны и попечители, воспитывающие двух и более детей в возрасте до 18 лет либо до 23 лет, если ребенок обучается очно. Еще одно обязательное условие – среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточного минимума на человека в регионе проживания. Кроме того, у заявителей не должно быть задолженности по алиментам.

Для семей, которым одобрят выплату, предусмотрен дополнительный механизм поддержки. Уплаченный налог на доходы физических лиц будет пересчитан по ставке 6%, а образовавшуюся разницу государство вернет единовременным платежом.

Напоминаем, что Югра заняла второе место среди регионов России по уровню благосостояния семей с детьми.