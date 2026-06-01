«Северречфлот» назвал теплоходы в честь Александра Филипенко и Евгения Шашкова

В Ханты-Мансийске прошла церемония наименования двух судов флота «Северречфлота». Теплоходам присвоили имена первого губернатора Югры Александра Филипенко и потомственного речника Евгения Шашкова, сообщает «Стройкомплекс Югры».

Теплоход «Александр Филипенко» назвали в честь первого губернатора региона. Церемонию приурочили ко дню его рождения. В «Стройкомплексе Югры» отметили, что Александр Филипенко стоял у истоков современной Югры: при нем регион стал не только энергетическим центром страны, но и территорией с высокими стандартами жизни, культуры и образования.

Теплоход «Евгений Шашков» увековечивает память потомственного речника, который стоял у основания «Северречфлота». Евгений Шашков испытывал новые суда, внедрял современные навигационные системы и воспитал несколько поколений судоводителей.

Оба судна уже вышли на маршруты.