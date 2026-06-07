В Сургуте прошел «День обласа»

В историко-культурном центре «Старый Сургут» прошел «День обласа» — праздник традиционной лодки коренных народов Севера. Об этом сообщили в администрации города.

Мероприятие началось с обряда поклонения воде, который проводят, чтобы задобрить духов — хозяев рек. Для коренных жителей Севера облас считается не просто лодкой, а верным спутником с собственной душой.

Главным событием стали соревнования по гребле на обласах. В гонках приняли участие 28 мужчин и 16 женщин.

Для гостей также подготовили национальные игры, концертную программу под открытым небом, мастер-класс «Волшебный улов» и ярмарку сувениров.