В Югре опубликовали график выплат пенсий и пособий на июнь

Отделение СФР по Югре опубликовало график выплат пенсий и пособий на июнь 2026 года. Часть выплат жители округа получат уже в первых числах месяца.

Так, 3 июня через банки югорчанам перечислят сразу несколько пособий:

– единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;

– пособие по беременности и родам;

– пособие по уходу за ребенком до полутора лет неработающим родителям;

– пособие на ребенка военнослужащего по призыву или мобилизованного.

5 июня поступит ежемесячная выплата из средств материнского капитала.

8 июня работающие родители получат пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.

Пенсии через кредитные организации будут перечислять 5, 10, 18 и 22 июня.

В Отделении напомнили, что, если дата выплаты совпадает с выходным или праздничным днем, деньги должны поступить заранее.

Тем, кто получает пенсии и пособия через почту, выплаты будут доставлять с 4 по 30 июня − в зависимости от графика конкретного почтового отделения.

Также в СФР обратили внимание, что перечисления могут поступать на счет в течение всего дня.

«Если денежные средства не поступили на счет утром, то нужно дождаться зачисления средств до окончания дня», − уточнили в Отделении.

Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы региональной линии − в понедельник с 09:00 до 18:00, вторник - пятница с 09:00 до 17:00).

Напоминаем, что в Югре с 1 июня начнут выплачивать новую ежегодную выплату семьям с детьми.