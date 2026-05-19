«ЮТэйр» запустит прямые рейсы в Сочи из Ханты-Мансийска и Нижневартовска

С июня у жителей Югры станет больше возможностей улететь в Сочи напрямую. Авиакомпания «ЮТэйр» расширяет рейсы на черноморское побережье из Ханты-Мансийска и Нижневартовска, сообщает «Стройкомплекс Югры».

Из Ханты-Мансийска рейсы в Сочи возобновятся со 2 июня. Самолеты будут летать по вторникам: вылет из окружной столицы запланирован на 18:00, обратный рейс из Сочи — на 10:15.

Из Нижневартовска «ЮТэйр» начнет выполнять рейсы с 5 июня трижды в неделю — по пятницам, субботам и воскресеньям. По пятницам и воскресеньям вылет из Нижневартовска назначен на 18:00, из Сочи — на 10:15. По субботам самолет будет отправляться из Нижневартовска в 17:50, из Сочи — в 09:45.

Кроме того, из Нижневартовска в Сочи уже летает Nordwind Airlines. Сейчас перевозчик выполняет один рейс в неделю, а с июня увеличит частоту до трех рейсов.

Летнее расписание «ЮТэйр» включает 123 направления, из них 23 — новые. Из аэропортов Сургута, Нижневартовска и Ханты-Мансийска добавлены прямые рейсы на юг, в крупные российские города и за рубеж. Расписание действует до 24 октября 2026 года.