Эксперты назвал самые высокооплачиваемые профессии в Югре в апреле 2026 года

В Югре медианная предлагаемая зарплата в апреле 2026 года достигла 89,6 тысячи рублей. За год показатель вырос на 8%, или на 6,8 тысячи рублей, сообщили эксперты hh.ru по итогам анализа рынка труда региона. Для сравнения, в целом по России медианная зарплата в вакансиях составила 84 тысячи рублей. Это на 12%, или на 9 тысяч рублей, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Внутри профессиональных направлений в Югре динамика оказалась разнонаправленной. Рост предлагаемых зарплат зафиксировали в 19 из 28 профобластей, которые анализирует hh.ru.

Самый заметный прирост показало направление «Строительство, недвижимость» — плюс 20%, или 26,5 тысячи рублей. В сферах безопасности и рабочего персонала зарплатные предложения выросли на 19%. В управлении персоналом и тренингах прибавка составила 17%.

Также на 15% выросли медианные предложения в маркетинге, рекламе и PR, а также в производстве и сервисном обслуживании. В высшем и среднем менеджменте, транспорте, логистике и перевозках рост составил по 11%, в розничной торговле — 10%.

Самые высокие медианные зарплаты весной 2026 года в Югре работодатели предлагали специалистам в сельском хозяйстве — 191,8 тысячи рублей, добыче сырья — 191,5 тысячи рублей, транспорте, логистике и перевозках — 162,4 тысячи рублей. В строительстве и недвижимости показатель составил 160,8 тысячи рублей, в производстве и сервисном обслуживании — 153,6 тысячи рублей, у рабочего персонала — 150,7 тысячи рублей.

«Зарплаты продолжают расти, но рост уже не глобальный, а точечный — прежде всего у дефицитных и высококвалифицированных специалистов. На Урале в числе лидеров по оплате остаются топ-менеджеры, квалифицированные рабочие и производственные кадры. Но конкуренция за рабочие руки сегодня идет не только за счет зарплаты, все большее значение имеют условия труда, соцпакет и перспективы карьерного развития», — комментирует директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая.