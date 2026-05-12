Югра вошла в топ-3 регионов России по доступности электроэнергии

Югра заняла третье место в рейтинге регионов России по доступности электроэнергии для населения. Об этом сообщает РИА Новости. По данным рейтинга, на среднемесячную чистую зарплату житель Югры может оплатить 27 487 кВтч электроэнергии. Выше в списке расположились Иркутская область с показателем 45 997 кВтч и Ямало-Ненецкий автономный округ — 36 003 кВтч.

В первую десятку рейтинга также вошли Мурманская область, Камчатский край, Красноярский край, Хакасия, Сахалинская область, Магаданская область и Москва.

Доступность электроэнергии аналитики оценивали не только по тарифу за киловатт-час, а по объему энергии, который жители региона могут позволить себе на среднемесячную зарплату. Средний тариф на электроэнергию по стране в марте 2026 года составил 5,95 рубля за кВтч.

Иркутская область возглавила рейтинг. В регионе, по данным РИА Новости, действует самая низкая в России цена электроэнергии — 1,8 рубля за кВтч.