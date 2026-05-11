Жители Югры стали активнее покупать дачи

Жители ХМАО стали активнее интересоваться покупкой дачных участков. В начале весны спрос на такую недвижимость в округе вырос на 31% по сравнению с январем и на 35% – относительно февраля, сообщают эксперты Авито Недвижимости.

На фоне растущего интереса увеличилось и предложение. Количество объявлений о продаже дачных участков в регионе выросло на 12% по сравнению с началом года и на 8% – к февралю.

Одновременно продолжили расти и цены. Средняя стоимость дачного участка в ХМАО в марте достигла 1,85 миллиона рублей – это на 9% больше, чем в начале года. При этом самый заметный рост за первый квартал зафиксировали именно в марте: за месяц цена прибавила еще 5%.

Такая динамика связана с традиционным сезонным ростом интереса к загородной недвижимости, отметил управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости Авито Недвижимость Сергей Ерёмкин: «Покупательский интерес постепенно растет, что стимулирует расширение предложения и умеренный рост цен в преддверии летнего сезона».