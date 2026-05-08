В Югре запустили правовой диктант «Югра — это я» для молодежи

Школа социальных архитекторов Югры запустила правовой диктант «Югра — это я» — короткий онлайн-тест о жизни города, возможностях молодежи и способах влиять на происходящее вокруг. Об этом сообщили организаторы проекта.

Участникам предлагают проверить, насколько хорошо они понимают, как участвовать в жизни города, что могут делать жители и молодежь, чем отличаются городские, окружные и выборные процессы, а также к кому обращаться с вопросами своего района.

Диктант построен на понятных жизненных ситуациях, без сложных формулировок и теории. Прохождение займет около 7-10 минут.

Пройти онлайн-тест можно по ссылке. Проект реализуется при поддержке Гранта губернатора Югры.