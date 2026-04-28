В Нефтеюганске арестовали троих фигурантов дела о хищении муниципального имущества на 268 млн рублей

В Нефтеюганске суд отправил под стражу троих участников организованной группы по делу о хищении муниципального имущества на сумму свыше 268 млн рублей. Об этом сообщили в прокуратуре. Меру пресечения избрали с учетом позиции надзорного ведомства.

По версии следствия, в 2023 году обвиняемые действовали в составе организованной группы, в которую входили работники администрации Нефтеюганска и руководители муниципальных предприятий. Следствие считает, что имущество похитили через фиктивные торги.

Правоохранители задержали троих участников этой группы. Среди них, как уточняется, фиктивный участник торгов и выгодоприобретатель имущества.

Суд избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Расследование идет по части 4 статьи 159 УК РФ — о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой, а также по пункту «е» части 3 статьи 286 УК РФ — о превышении должностных полномочий. Ход и результаты дела находятся на контроле прокуратуры.