Синоптики Ханты-Мансийского ЦГМС поделились прогнозом погоды в Югре на начало недели

На территории Югры в начале недели установится по‑осеннему прохладная, но в целом спокойная погода. Об этом сообщает региональный ЦГМС.

В понедельник, 13 октября, в округе будет малооблачно и преимущественно без осадков. Температура ночью опустится до -7…-12 °C, местами возможно похолодание до -17 °C. Днем потеплеет до -2…+3 °C.

Во вторник, 14 октября, погодные условия сохранятся: малооблачно, без осадков. Местами возможны порывы ветра до 12 м/с. Температура ночью – от -7 до -12 °C, местами до -17 °C, днем – от -1 до +4 °C.

В среду, 15 октября, синоптики прогнозируют переменную облачность и местами небольшие осадки – снег, мокрый снег или дождь. Ветер по-прежнему юго-восточный 2-7 м/с, с порывами до 12 м/с. Ночью ожидается -2…-7 °C, местами до -14 °C, днем температура поднимется до 0…+5 °C.