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​Модернизация аэропорта Сургута остается под вопросом из-за газопровода

Депутаты потребовали не откладывать решение проблем аэропорта Сургута

​Модернизация аэропорта Сургута остается под вопросом из-за газопровода
Фото из архива СИА-ПРЕСС

Перспективы модернизации аэропорта Сургута обсудили на заседании комитета городской думы по городскому хозяйству. Депутатов интересовало, когда воздушная гавань сможет получить новый терминал, гостиницу и дополнительные парковки. Однако, как выяснилось, реализация проекта по-прежнему зависит от решения проблемы с расположенным рядом газопроводом.

По словам директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Ивана Сорича, сейчас строительство новых объектов на территории аэропорта ограничено действующими нормативами. Власти рассчитывают на изменения в федеральном законодательстве, которые позволят сократить минимальное расстояние от газопровода до капитальных сооружений.

«Пока о строительстве не может идти речь, потому что зона газопровода накладывает ограничения», – указал Сорич.

Речь идет не только о новом пассажирском терминале, но и о строительстве гостиницы, парковок и другой инфраструктуры, необходимой для развития аэропорта. Без изменения нормативов возможности для расширения территории фактически отсутствуют.

Пока вопрос модернизации остается открытым, депутаты обратили внимание на проблемы, с которыми пассажиры сталкиваются уже сегодня. Одной из самых острых тем стала организация парковочного пространства возле аэропорта.

Как рассказал Иван Сорич, ранее рядом с аэропортом в лесном массиве стихийно образовалась неофициальная парковка. После предостережения транспортной прокуратуры доступ к ней пришлось закрыть.

«У нас на подъезде к аэропорту с правой стороны в лесном массиве стихийно образовывалась парковка. Нам выписали предостережение о недопущении нарушения в части организации несанкционированных парковочных пространств. В соответствии с этим предостережением мы закрыли доступ в лесной массив», – сообщил чиновник.

Сейчас автомобилистам предлагают пользоваться бесплатной стоянкой на месте бывшего авторынка. Однако депутаты отметили, что она расположена далеко от терминала, а информация о шаттле, который доставляет пассажиров к аэропорту, практически отсутствует.

Особенно подробно на этой проблеме остановился депутат Алексей Кучин. По его словам, многие жители не знают, где можно оставить автомобиль, как добраться от парковки до аэропорта и как затем уехать обратно.

«Аэропорт – это ворота города. Проблема стоит остро. Сейчас начнется сезон, к нам будут приезжать люди из других городов, и у нас вновь будет коллапс. Первое мое предложение – участок, который сейчас подготовлен под будущие объекты транспортной инфраструктуры и пока не может использоваться по назначению, временно отдать под парковку. Второй момент – дать людям конкретную информацию: где парковаться возле аэропорта, как часто ходит шаттл, как на него попасть и так далее. Потому что люди просто этого не видят и не понимают. Третий момент. Мы тоже сейчас с этим столкнулись. Человек приехал в аэропорт на автобусе, оставил машину в городе, а в аэропорту нет информации о расписании общественного транспорта. В итоге он приезжает и не знает, как из аэропорта вообще выбраться», – заявил депутат.

По итогам обсуждения народные избранники поручили администрации в кратчайшие сроки установить на парковке информацию о работе шаттла, а на территории аэропорта разместить данные о маршрутах и расписании городского транспорта.

К вопросу модернизации аэропорта депутаты планируют вернуться в сентябре.

Напоминаем, что с 20 апреля в аэропорту Сургута изменились правила пользования привокзальной площадью. Главное нововведение ‒ сократится интервал между бесплатными заездами: теперь он составит 30 минут вместо прежних 60. При этом бесплатный лимит на пребывание у терминала остается прежним ‒ 20 минут. Этого времени, как и раньше, достаточно для посадки или высадки пассажиров.


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Сегодня в 16:24, просмотров: 63, комментариев: 0
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