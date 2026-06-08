Пенсионные накопления «молчунов» хотят автоматически перевести в ПДС

Правительство России готовит законопроект, который затронет так называемых «молчунов» – граждан, не передавших свои пенсионные накопления в негосударственные пенсионные фонды или частные управляющие компании. Их средства планируют автоматически переводить в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Об этом сообщил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, передает «Интерфакс».

По словам главы госкорпорации, одновременно с этим власти работают над созданием объединенного пенсионного фонда, контрольный пакет которого будет принадлежать государственным организациям. В числе возможных участников проекта сейчас рассматриваются ВЭБ.РФ и ВТБ.

«Мы вместе с правительством разрабатываем определенный законопроект, который позволит создать объединенный пенсионный фонд, где контрольный пакет будет принадлежать государственным организациям. Пока мы обсуждаем ВЭБ и ВТБ. И как раз в этот период должна будет решиться судьба застрахованных лиц, которых мы называем «молчунами», – заявил Шувалов на заседании Совета Федерации.

Он пояснил, что после принятия соответствующего закона у группы развития ВЭБ.РФ появятся дополнительные финансовые возможности для работы с долгосрочными сбережениями граждан и пенсионными накоплениями.

«Но инвестировать эти средства в современные технологические проекты», – подчеркнул глава ВЭБ.РФ.

Глава ВТБ Андрей Костин подтвердил, что вопрос объединения обсуждается, однако окончательного решения пока нет.

«Мы с Шуваловым давно договорились, что мы идем вместе. Но будут ли еще какие-то конкуренты, пока точка не поставлена. Вопрос точно не решенный», – отметил Костин на Петербургском международном экономическом форуме.

Первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов добавил, что реализация проекта потребует изменений в законодательстве, которые могут быть приняты уже в осеннюю сессию.

По информации ВЭБ.РФ, сейчас госкорпорация управляет средствами более 36 миллионов будущих пенсионеров. Совокупный объем активов в расширенном портфеле по итогам первого квартала 2026 года достиг 2,9 трлн рублей.

ВЭБ.РФ уже несколько лет выступает за более активное вовлечение пенсионных накоплений в экономику. Еще в 2024 году Игорь Шувалов говорил о возможности создания в структуре госкорпорации негосударственного пенсионного фонда, который находился бы под надзором Банка России.