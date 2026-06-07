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В ходе экологической акции в парке «За Саймой» сургутяне высадили яблони, сирень и рябину

Сургутяне высадили почти 150 деревьев в парке «За Саймой»

В ходе экологической акции в парке «За Саймой» сургутяне высадили яблони, сирень и рябину
Фото администрации Сургута

В Сургуте почти 150 саженцев деревьев и кустарников высадили в рамках экологической акции «Зеленая весна». В субботнике приняли участие около 300 человек, сообщили в администрации города. Среди участников были сотрудники администрации и Думы Сургута, казенных и муниципальных учреждений.

Благодаря акции в парке «За Саймой» появились яблони роялти, сирень, пузыреплодник, рябина и другие растения. Заместитель директора МКУ «Лесопарковое хозяйство» Инна Маматказина отметила, что яблоню роялти в Сургуте высаживают впервые.

«Яблоню роялти мы высаживаем в Сургуте впервые. Это декоративное растение, которое цветет яркими и большими бутонами. В наших климатических условиях она должна хорошо прижиться», — отметила Инна Маматказина.

Эта акция завершила весенний этап посадки деревьев. Следующее озеленение пройдет осенью. Дальнейший уход за саженцами возьмут на себя сотрудники лесопаркового хозяйства.


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Сегодня в 13:28, просмотров: 122, комментариев: 0
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