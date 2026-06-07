В Югре более 2,3 тысячи человек обратились к врачам после укусов клещей

С начала сезона активности клещей в Югре за медицинской помощью обратились 2 327 человек. Больше всего случаев зарегистрировали в Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Нефтеюганске, Пыть-Яхе, Нягани, Кондинском и Октябрьском районах, сообщает sitv.ru со ссылкой на окружной Роспотребнадзор.

Специалисты уже исследовали 396 клещей. В 135 из них обнаружили возбудитель боррелиоза, четыре насекомых оказались заражены вирусом клещевого энцефалита, еще в 16 выявили риккетсии, вызывающие моноцитарный эрлихиоз человека.

«В связи с началом сезона активности клещей внимание сконцентрировано на неспецифических профилактических мероприятиях, включая акарицидные обработки в местах массового пребывания людей, на территориях образовательных и летних оздоровительных учреждений», — сообщили в Роспотребнадзоре Югры.

Противоклещевые обработки уже провели в 20 муниципалитетах округа. Общая площадь обработанных территорий превысила 4 475 гектаров.

В ведомстве напоминают, что самой надежной защитой от клещевого энцефалита остается вакцинация. Сделать прививку можно бесплатно в поликлинике по месту прикрепления.