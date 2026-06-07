Жители Югры отдохнут три дня подряд в честь Дня России

Жителей Югры на следующей неделе ждут трехдневные выходные — с пятницы, 12 июня, по воскресенье, 14 июня. Об этом свидетельствует производственный календарь. Предпраздничный рабочий день в четверг, 11 июня, сократят на один час.

День России ежегодно отмечают 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. С 1991 года дата стала нерабочей, а с 1992 года получила статус государственного праздника.

В муниципалитетах Югры к Дню России традиционно готовят праздничные мероприятия. В Сургуте, помимо федерального праздника, будет и собственный — День города.