В Югре за четыре года газифицировали около 3,3 тысячи домов

На заседании правительства Югры, которое провёл губернатор Руслан Кухарук, было принято решение о внесении комплексной корректировки в региональную программу газификации.

По словам директора департамента ЖКК и энергетики округа Матвея Карова, обновлённый план представляет собой детализированный документ, уточняющий направления и временные рамки поставок газа. «Газификация напрямую влияет на уровень жизни людей за счёт обеспечения доступа к природному газу для бытовых нужд и социально значимых объектов, а также на комплексное развитие инфраструктуры региона», — отметил он.

Югра входит в число лидеров по темпам реализации программы социальной газификации, запущенной в 2021 году по поручению президента России Владимира Путина. За четыре года в регионе было догазифицировано около 3300 домов.

Принятые изменения позволят дополнительно включить в план 182 домовладения, из них 167 — на территории садоводческих товариществ. Всего программа охватывает 5015 домов, при этом текущий уровень исполнения составляет 96 %.