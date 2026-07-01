Подрядчик рассчитывает отремонтировать улицу Электротехническую в Сургуте к 14 июля

В Сургуте продолжается ремонт улицы Электротехнической в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Стоимость работ превышает 175 миллионов рублей. К ремонту подрядчик приступил в начале мая, а по контракту завершить его должны до 30 сентября, рассказала корреспонденту СИА-ПРЕСС заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Сургута Анна Коршунова.

«По улице Электротехнической выполняется ремонт покрытия проезжей части. Будет уложено двухслойное асфальтобетонное покрытие – нижний и верхний слои. Протяженность ремонтируемого участка проезжей части составляет 1 километр 100 метров», – отметила Анна Коршунова.

Кроме проезжей части, на улице полностью обновят тротуары.

«Протяженность тротуара составит два километра. Если ремонт покрытия мы производим только на участке длиной 1 километр 100 метров, то тротуар устраиваем на всем протяжении улицы Электротехнической», – пояснила она.

На сегодняшний день на объекте уже выполнены:

устройство новых тротуаров;

укладка выравнивающего и нижнего слоя асфальтобетонного покрытия;

озеленение прилегающей территории;

часть работ по замене барьерного ограждения.

На этой неделе подрядчик приступит к укладке верхнего слоя асфальтобетона. Кроме того, предстоит выполнить устройство обочин из щебеночно-песчаной смеси и уложить тактильную плитку.

Представитель администрации также объяснила, почему ремонтируют не всю улицу:

«Ранее участок от железнодорожного переезда в сторону улицы Энергостроителей уже ремонтировали – если мне память не изменяет, в 2018 или 2019 году. Покрытие там находится в нормативном состоянии, и тратить средства на его ремонт нецелесообразно. Сейчас мы ремонтируем участок, где была большая ямочность и колейность».

По словам Анны Коршуновой, обновление тротуаров было необходимо из-за большого пешеходного и велосипедного трафика.

«Раньше тротуар здесь был выполнен из железобетонных плит. Конечно, потребность в современном комфортном тротуаре у жителей есть. Здесь люди идут на остановки, на работу, в дачные кооперативы, очень большой трафик велосипедистов. Также мы создаем условия для маломобильных групп населения», – отметила она.

Между тем, подрядчик планирует завершить работы раньше указанных сроков ‒ примерно 14 июля, так как основные виды работ уже выполнены. Об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС сообщил представитель подрядной организации ИП Вовчинский Роман Сетраков.

«Уже много сделано. Верхний слой асфальта планируем укладывать в ночь со среды на четверг, если позволит погода. Думаем, дня за три закончить верхний слой», – указал он.

По оценке Сетракова, в настоящее время готовность объекта составляет около 80%.