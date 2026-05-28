Аналитики представили список самых высокооплачиваемых вакансий в мае в Сургуте

Вакансия главного врача стоматологии стала самой высокооплачиваемой в мае в Сургуте. Об этом сообщают аналитики сервиса по поиску работы SuperJob. Помимо оклада от 400 тысяч, кандидату обещают оплату аренды квартиры за первый месяц работы и компенсацию авиабилетов для иногороднего сотрудника.

На втором месте в рейтинге – вакансия врача-педиатра в городской поликлинике с зарплатой от 120 тысяч рублей. Работнику обещают выплату подъемных, а также частичную компенсацию аренды жилья для иногороднего сотрудника.

Третью строчку занимает позиция кладовщика розничной сети. Работодатель предлагают оплату от 100 до 140 тыс. рублей в месяц и бесплатное комплексное питание.

В пятерку также вошла вакансия инженера с окладом 100 тысяч рублей в месяц. Соцпакет включает в себя полис ДМС, программы санаторно-курортного лечения и оздоровительного отдыха, компенсацию детских дошкольных учреждений и детского отдыха и негосударственное пенсионное обеспечение.

Замыкает рейтинг вакансия заведующего аптекой с предложением зарплаты от 80 тысяч рублей.