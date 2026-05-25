В парке «За Саймой» жители проигнорировали заборы, закрепленные скотчем

Сургутяне проигнорировали временные ограждения у воды в парке «За Саймой». Новыми фотографиями с редакцией СИА-ПРЕСС поделился читатель Кирилл Ф.

«Вот так сургутяне относятся к этим заборчикам», – отметил он.

Напомним, несколько дней назад читатель портала уже обращал внимание на странное ограждение в парке. Тогда доступ к площадке перекрыли временными серыми заборчиками, которые закрепили обычным скотчем.

«На чем держится безопасность в парке на Сайме?» – писал сургутянин.

При этом никаких пояснений о причинах перекрытия или сроках ремонта рядом с площадкой по-прежнему нет. Несмотря на ограничения, территория у воды остается популярным местом отдыха горожан, в том числе подростков.

Ранее редакция СИА-ПРЕСС направила запрос в администрацию Сургута с просьбой пояснить, почему участок оказался перекрыт и планируется ли ремонт конструкции. Ответ пока не поступил.