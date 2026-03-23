Депутаты Сургута взяли на контроль ситуацию с тротуаром у ЖК «Крылов»

В Сургуте у жилых комплексов «Александрия» и «Крылов» планируют обустроить регулируемый пешеходный переход, однако строительство полноценного тротуара отложено на несколько лет. Вопрос рассмотрели на заседании комитета Думы города по городскому хозяйству. Инициатива исходила от жителей округа №20, которые пожаловались на отсутствие безопасного прохода к социальным объектам.

В настоящее время на участке улицы Крылова уже есть два нерегулируемых перехода, а тротуар частично отсутствует или требует ремонта, сообщила заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Сургута Анна Коршунова.

«В 2026 году у нас предусмотрены средства на проектно-изыскательские работы по обустройству светофорных объектов. В 2027 году при выделении финансирования перевод нерегулируемых переходов в регулируемые будет выполнен», – пояснила она.

При этом строительство тротуара потребует больше времени.

«Финансовые средства на проектирование тротуаров в 2026 году не предусмотрены, поэтому будем заходить на финансирование в 2027 году с обустройством тротуаров в 2028 году», – добавила Коршунова.

Инициатор вопроса, представитель Молодежной палаты Тимур Юсупов, предложил не ждать несколько лет и организовать временный безопасный проход для жителей.

«Варианты есть – установка защитных ограждений, нанесение временной разметки и отсыпка пешеходной дорожки», – отметил он.

Депутаты поддержали необходимость временных решений. Председатель комитета Владимир Клишин подчеркнул, что проблема носит острый характер: жители испытывают трудности с передвижением, особенно зимой, поскольку полноценной пешеходной инфраструктуры между жилыми комплексами и социальными объектами нет: «Пока мы выделим деньги на строительство тротуара, дети ходят по дороге».

В ходе обсуждения также прозвучало предложение обратиться к застройщику с требованием освободить часть территории для организации прохода.

«Мы можем направить письмо, чтобы он передвинул границы забора и освободил участок, где можно организовать безопасное движение», – уточнила заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Елизавета Припутень.

По итогам заседания депутаты Думы Сургута рекомендовали администрации до 19 апреля предоставить информацию о сроках капитального ремонта улицы Крылова и обустройства тротуара, а также включить расходы на пешеходный переход в бюджет 2027 года. Кроме того, вопрос планируется оформить как наказ избирателей, чтобы держать его на контроле.