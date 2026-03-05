16+
В Сургуте мужчине ради спасения сердца удалили щитовидную железу

​В кардиоцентре Югры пациенту впервые провели удаление щитовидной железы, чтобы спасти сердце

В Сургуте мужчине ради спасения сердца удалили щитовидную железу
Фото Депздрава Югры

В Окружном кардиологическом диспансере Югры пациенту удалили щитовидную железу, чтобы остановить тяжелые нарушения сердечного ритма и спасти жизнь. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Югры Роман Паськов.

65-летнего мужчину экстренно доставили в стационар с тяжелой одышкой и выраженными отеками. Самым мучительным для пациента было то, что имплантированный кардиовертер-дефибриллятор срабатывал до 80 раз в сутки: каждый разряд током «перезапускал» сердце из-за приступов тахикардии.

Причиной назвали тяжелый тиреотоксикоз. При этом возник «замкнутый круг»: препарат, который подавлял аритмию, усугублял заболевание щитовидной железы, а гормональный дисбаланс снова провоцировал срывы ритма. Единственным способом разорвать цепочку стала тиреоидэктомия — удаление щитовидной железы.

Операцию в оперблоке Кардиоцентра выполнили впервые. К работе пригласили хирурга-онколога Сургутской окружной клинической больницы Егора Ракова. Вместе с ним работала кардиокоманда: сердечно-сосудистый хирург Андрей Чирков, операционная медсестра Амина Байгишиева, анестезиолог-реаниматолог Сергей Баишев, медсестра-анестезист Амина Алимурадова.

Через два дня интервенционный аритмолог Станислав Гаулика заменил кардиовертер-дефибриллятор — батарея прежнего устройства полностью истощилась из-за частых срабатываний. Затем кардиолог Анастасия Шипицина и эндокринолог Анна Малкова подобрали заместительную гормональную терапию и скорректировали обменные нарушения. После этого пациенту предстоял этап кардиореабилитации.

Всего мужчина провел в стационаре более двух месяцев.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:11, просмотров: 137, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

