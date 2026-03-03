У остановки УБР в Сургуте перекрыли полосу после множества ДТП. Капитальный ремонт отложили до лета

Этой зимой участок дороги на проспекте Ленина в районе остановки УБР в Сургуте стал точкой регулярных ДТП. Причина ‒ глубокая колея на проезжей части, из-за которой автомобили теряют управление и в результате вылетают на зеленую зону, иногда сбивая установленный на участке светофор. О ситуации сообщил читатель СИА-ПРЕСС Кирилл М.

Фото: «МДПС86» / vk.com

«Там уже весь сугроб с зеленой зоны раскидали машинами. Тем временем что делают дорожники ‒ снова ставим светофор. За этот сезон машин 20 точно попали в ДТП ‒ это только те, чьи фото публиковали местные группы. А сколько еще было таких, которые залетели ночью допустим, их вытянули и уехали? Машин 40 думаю так попало уже, если не больше», ‒ поделился горожанин.

Фото: «МДПС86» / vk.com

По его словам, после каждого подобного происшествия на месте устанавливают новый дорожный знак, однако состояние дороги при этом не меняется.

Дорожные службы устанавливают новый светофор после очередного ДТП. Комментарий очевидца: «Ставка ‒ через сколько снесут? Пора уже попкорн брать в этот театр абсурда». Фото: «МДПС86» / vk.com

В городских пабликах также регулярно появляются фотографии с места аварий. В группе «Местоположение ДПС Сургут» пользователи уже узнают локацию по снимкам.

Под очередной публикацией с места ДТП участник группы оставил комментарий: «Угадай где?». Фото: «МДПС86» / vk.com

Дорожные службы вновь обновляют светофор, добавлена подпись от сургутянина: «Делаем ставки, господа». Фото: «МДПС86» / vk.com

В комментариях к этому посту жители Сургута обсуждают, как долго простоит очередной установленный знак:

«Семь дней продержится», ‒ пишет Андрей М.

«Думаю меньше», ‒ отвечает ему Светлана С.

Как рассказал корреспонденту СИА-ПРЕСС начальник отдела организации и контроля содержания улично-дорожной сети МКУ «ДДТиЖКК» Андрей Байков, движение на проблемном участке УБР частично перекрыли для снижения аварийности. При этом капитальный ремонт планируется провести только в летний период ‒ после схода снега и оценки состояния асфальта.

«Подавляющее большинство водителей не умеет ездить в колее, которая у нас образовалась. Еще летом там колеи почти не было, она была в нормативных показателях, но зима наложила свои коррективы. Это лед, который не всегда убирается, это неопытность водителей. В январе участилось количество ДТП, поэтому пришлось кардинально решить проблему ‒ перекрыть полосу движения, чтобы исключить дальнейшее разрушение имущества водителей и муниципального имущества. Мы не можем открыть дорогу неотремонтированной. Сейчас морозы, противогололедные материалы при температуре ниже 30 градусов не работают. Будем смотреть по состоянию дороги ‒ если можно будет открыть движение, откроем, если нет ‒ не будем. Ждем схода снега, посмотрим, как поведет себя асфальт и как водители воспримут это», ‒ отметил спикер.