​В Сургуте накажут охранные фирмы за нарушения в школах после внеплановых проверок

В Сургуте частные охранные фирмы привлекут к ответственности за недобросовестную работу в школах. Это первые итоги внеплановых проверок, которые начались после участившихся атак на объекты образования в российских регионах, сообщает sitv.ru.

Из 79 учебных учреждений комиссия из чиновников и правоохранителей проинспектировала уже половину. В ряде школ выявили халатность в работе охранников. По словам директора департамента образования администрации Сургута Ирины Замятиной, по всем установленным фактам идет претензионно-исковая работа, и образовательные организации предъявляют ЧОПам претензии.

«По всем фактам, которые на сегодня выявлены, ведется претензионно-исковая работа, потому что это бездействие порождает еще другие действия, которые нам не хотелось бы видеть. Поэтому, безусловно, все образовательные организации, которые уже усмотрели либо усматривают в действиях сотрудника ЧОП недоработку, уже сегодня предъявляют претензии», — рассказала Ирина Замятина.

Комиссия также оценивает оснащенность школ — состояние металлорамок, турникетов и камер видеонаблюдения. По данным департамента образования, по этому направлению пока замечаний нет.

В департаменте прокомментировали и усиленный досмотр вещей на входе. Как уточнили чиновники, как минимум до летних каникул сумки и портфели школьников будут проверять охранники и классные руководители. Родителей и учеников попросили отнестись к новым правилам с пониманием.

«Здесь, если есть возможности образовательной организации, мы, конечно, рекомендовали разведение потоков и работу по определенному графику, чтобы дети приходили в разное время. Если такой возможности нет, то здесь, конечно, на помощь приходят классные руководители, дежурные администраторы — только в таком формате. Я думаю, что эти ожидания по 20 или 30 минут, наоборот, стимулируют к тому, чтобы исполнять все безукоризненно, чтобы дети приходили только с учебными принадлежностями», — пояснила Ирина Замятина.

Напомним, что с начала года в России произошло более пяти нападений на школы, лицеи и техникумы, в том числе с участием несовершеннолетних. Одно из возможных нападений в Югре удалось предотвратить: в начале февраля в Советском ученик гимназии пришел с пневматическим пистолетом, ножом и топором, спрятанными в рюкзаке. Подозрительные предметы вовремя заметил педагог.