Правительство России отказало ГК «Самолет» в льготном кредите на 50 млрд рублей

Правительство РФ отказало ГК «Самолет» в льготном кредите

Правительство России отказало ГК «Самолет» в льготном кредите на 50 млрд рублей
Фото Freepik

Правительство РФ отказало ГК «Самолет» в выделении льготного кредита, о котором девелопер просил ранее, сообщили два источника «КоммерсантЪ», знакомые с ситуацией. По словам собеседника издания в банковских кругах, финансовое положение компании не является критическим: застройщик справляется с большей частью кредитных обязательств, поэтому необходимости в прямой господдержке нет. В «Самолете» заявили, что на текущий момент у них нет информации о решении властей.

Источники «Ъ» также уточнили, что 20 февраля в Минфине запланировано совещание рабочей группы, на котором предполагается утвердить косвенные меры поддержки девелопера. Ранее, в начале февраля 2026 года, топ-менеджмент «Самолета» обращался к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой выделить льготный кредит примерно на 50 млрд рублей для погашения части долгов. В компании тогда объясняли запрос попыткой оптимизировать финансирование бизнеса в условиях жесткой денежно-кредитной политики.

Напомним, что в Сургуте девелопер получил разрешения на строительство жилья на территории научно-технологического центра, однако сроки выхода на площадку пока не определены. Речь идет о строительстве 160 тыс. кв. метров жилья, а также школы, детского сада, спортивного комплекса и коммерческой инфраструктуры. Инвестиционное соглашение заключено между застройщиком и правительством Югры, и, по информации департамента экономического развития округа, корректировки условий соглашения не вносились.

Также отмечается, что в 2024 году «Самолет» получил в пользование 14 земельных участков в НТЦ Сургута без проведения торгов. Тогда объем инвестиций в проект оценивался в 30 млрд рублей, а срок реализации — в восемь лет.


Сегодня в 13:36, просмотров: 68, комментариев: 0
