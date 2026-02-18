Движение ограничат у СурГУ из-за народных гуляний на Центральной площади

В Сургуте 22 февраля перекроют движение на участке от перекрестка улицы Университетской и проспекта Ленина до площади перед СурГУ. Ограничения будут действовать с 9:30 до 17:00 в связи с проведением народного праздника «Масленица». Об этом сообщили siapress.ru в администрации города.

Сам праздник начнется в 12:00 на Центральной площади. Организаторы обещают насыщенную программу для горожан всех возрастов.

Историко-культурный центр «Старый Сургут» подготовил выступления творческих коллективов, конкурсы и игровые программы для детей и взрослых, а также традиционные молодецкие забавы. В программе – подведение итогов конкурса «Без блина не маслена», показательные выступления сургутских силачей «Стальной медведь», работа детской площадки «Игровая заводная», розыгрыш призов и подарков.

На площади также развернутся торговая и ремесленная ярмарки. Местные товаропроизводители и предприятия общественного питания представят блины с разными начинками, мед, выпечку и сладости, мясные деликатесы, полуфабрикаты, масла, чаи от югорских производителей и сувениры ручной работы.

Главный девиз праздника в этом году – «Блин да мед». Завершится Масленица традиционным сожжением чучела.