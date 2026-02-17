«СПОПАТ» планирует закупить 25 новых автобусов большого класса

Главный перевозчик Сургута – АО «СПОПАТ» – объявил закупку 25 новых автобусов. Соответствующий лот размещен на сайте госзакупок. Общая начальная стоимость контракта составляет почти 435 миллионов рублей. Об этом сообщает «СургутИнформ-ТВ».

Речь идет о низкопольных автобусах большого класса вместимостью не менее 90 пассажиров. Транспорт должен работать на метане. В техническом задании предусмотрены обогреватели и кондиционеры, что обеспечит комфортные условия как зимой, так и летом.

К поставщику предъявлены и дополнительные требования. Новые автобусы необходимо брендировать в фирменные цвета городского перевозчика – с символом Сургута, черным лисом. В салонах должны быть установлены температурные датчики и камеры видеонаблюдения.

Прием заявок от потенциальных поставщиков продлится до 25 февраля.

Кстати, «СПОПАТ», планирует внедрить систему онлайн-мониторинга температуры воздуха в салонах автобусов в реальном времени. Решение приняли после многочисленных жалоб пассажиров на холод, особенно на маршрутах № 18, 45 и 47 в конце 2025 года.