Избиение подростка в торговом центре Сургута дошло до Бастрыкина

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения на подростка в одном из торговых центров Сургута. По подозрению в хулиганстве задержан 17-летний уроженец иностранного государства.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего уроженца иностранного государства, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц). По данным следствия, 2 января 2026 года подозреваемый совместно с другими лицами, личности которых устанавливаются, находясь торговом центре, по малозначительному поводу нанес 16-летнему юноше телесные повреждения», – пишут в телеграм-канале «Следком Югры».

Фигурант задержан. В ближайшее время ему предъявят обвинение.

О расследовании также доложат председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

Напоминаем, ранее в соцсетях появилось видео инцидента на фудкорте торгового центра «Сити-Молл». Как рассказали в паблике «К-Информ», группа молодых людей напала на 16-летнего подростка, а после пострадавшего увезли в больницу на машине скорой помощи.