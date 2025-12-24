Администрации Сургута придется переделать документацию для конкурса по освоению ядра

Федеральная антимонопольная служба остановила аукцион на комплексную застройку участков в центре Сургута и обязала администрацию города доработать конкурсную документацию. Камнем преткновения стали условия строительства здания детского театра «Петрушка» и благоустройства набережной Саймы.

Как сообщили СургутИнформ-ТВ в ведомстве, из опубликованных материалов аукциона невозможно определить минимальный объем инвестиций, необходимый для возведения и оснащения будущего театра. В документации не прописаны технико-экономические показатели объекта и требования к его оборудованию, из-за чего потенциальные участники торгов не могут просчитать обязательные затраты.

Вопросы у ФАС возникли и по набережной Саймы на участке от улицы Университетской до СурГУ и Дворца торжеств. Эти территории не входят в границы комплексного развития территории (КРТ), однако по ним также не определен минимальный объем финансирования, который должен взять на себя застройщик.

Поводом для проверки стала не жалоба потенциального участника, как ранее сообщалось, — её ФАС отклонила из-за пропуска сроков подачи. Инициатива по анализу документации исходила от самой антимонопольной службы.

Согласно решению ФАС, уже поданные заявки участников должны быть возвращены. Администрации Сургута предстоит скорректировать конкурсную документацию с учетом замечаний, чётко прописать параметры будущих объектов и продлить сроки проведения аукциона по застройке земель в центральной части города. Только после этого торги смогут быть возобновлены.