Депутат Госдумы предложил начинать ЕГЭ не раньше 12 часов дня

Депутат Госдумы Александр Аксененко обратился к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением начинать ЕГЭ не раньше 12 часов дня. Сейчас экзамены стартуют в 10:00 по местному времени, сообщает «Коммерсантъ». Время начала ЕГЭ едино для всей страны. При этом комплекты заданий готовят отдельно для каждого часового пояса, чтобы исключить возможность передачи ответов в западные регионы.

Выпускники сдают экзамены не в своих школах, а в специально оборудованных пунктах проведения экзаменов. Прийти туда нужно заранее: запуск начинается в 9:00, чтобы участники успели пройти проверку документов и безопасности, а затем дойти до аудитории.

«В день экзамена многие дети встают в пять-шесть утра, чтобы успеть собраться и добраться до ППЭ,— отмечает Аксененко.— Особенно это касается жителей сельских территорий и крупных городов, где дорога может занимать несколько часов. В результате ребенок начинает сдавать экзамен уже уставшим».

Александр Аксененко ссылается на данные Роспотребнадзора, по которым подросткам 15-17 лет требуется 8-9 часов сна. В период высокой умственной нагрузки это время рекомендуется увеличивать еще на час. По мнению депутата, перенос экзаменов на время после полудня снизит стресс от раннего подъема и дороги до пункта проведения экзамена. Продолжительность ЕГЭ составляет от 180 до 235 минут в зависимости от предмета, поэтому экзамен все равно можно будет завершить днем.

В Минпросвещения сообщили, что пока не получали обращение депутата. На вопросы о том, поступали ли похожие предложения от родителей и экспертов и почему ЕГЭ начинается именно в 10:00, ведомство не ответило.