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Депутат Госдумы предложил начинать ЕГЭ позже, чтобы дать школьникам нормально выспаться

Депутат Госдумы предложил начинать ЕГЭ не раньше 12 часов дня

Депутат Госдумы предложил начинать ЕГЭ позже, чтобы дать школьникам нормально выспаться
Фото администрации Сургута

Депутат Госдумы Александр Аксененко обратился к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением начинать ЕГЭ не раньше 12 часов дня. Сейчас экзамены стартуют в 10:00 по местному времени, сообщает «Коммерсантъ». Время начала ЕГЭ едино для всей страны. При этом комплекты заданий готовят отдельно для каждого часового пояса, чтобы исключить возможность передачи ответов в западные регионы.

Выпускники сдают экзамены не в своих школах, а в специально оборудованных пунктах проведения экзаменов. Прийти туда нужно заранее: запуск начинается в 9:00, чтобы участники успели пройти проверку документов и безопасности, а затем дойти до аудитории.

«В день экзамена многие дети встают в пять-шесть утра, чтобы успеть собраться и добраться до ППЭ,— отмечает Аксененко.— Особенно это касается жителей сельских территорий и крупных городов, где дорога может занимать несколько часов. В результате ребенок начинает сдавать экзамен уже уставшим».

Александр Аксененко ссылается на данные Роспотребнадзора, по которым подросткам 15-17 лет требуется 8-9 часов сна. В период высокой умственной нагрузки это время рекомендуется увеличивать еще на час. По мнению депутата, перенос экзаменов на время после полудня снизит стресс от раннего подъема и дороги до пункта проведения экзамена. Продолжительность ЕГЭ составляет от 180 до 235 минут в зависимости от предмета, поэтому экзамен все равно можно будет завершить днем.

В Минпросвещения сообщили, что пока не получали обращение депутата. На вопросы о том, поступали ли похожие предложения от родителей и экспертов и почему ЕГЭ начинается именно в 10:00, ведомство не ответило.


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22 июня в 15:44, просмотров: 854, комментариев: 0
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