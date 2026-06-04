Эксперт назвал лучший способ вложить миллион рублей

Финансовый эксперт рекомендует россиянам при горизонте планирования в один год рассмотреть банковские депозиты. В их пользу сейчас играют высокие ставки и укрепление рубля. Такое мнение на полях Петербургского международного экономического форума высказал руководитель глава ВТБ Андрей Костин в ответ на вопрос журналиста, куда вложить миллион.

Как альтернативный вариант рекомендовал и корпоративные облигации российских компаний, если доходность по ним превышает ставки по вкладам. Топ-менеджер предостерегает от использования инструментов с нефиксированным доходом. Он объяснил это геополитическими факторами.

«Период волатильности мы ещё не прошли. Ставка будет снижаться, и, может быть, в следующем году, если мы придём к ставке с одной цифрой, то совместно поищем другие инструменты», – резюмировал Андрей Костин.