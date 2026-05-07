Голосовые ассистенты в финансах стали массовым трендом: число операций выросло на 70%

Голосовые ассистенты в финансах становятся массовым трендом. В 2025 году количество пользователей таких сервисов выросло в десятки раз. А финансовых операций, выполняемых с помощью голосовых команд, стало больше на 70%, рассказали в ВТБ.

В списке голосовых возможностей сегодня — оплата услуг, например, сотовой связи, погашение штрафов, перевод денег, открытие счетов, получение консультаций о финансах.

«Мы видим растущий спрос на голосовых помощников — они становятся реально удобным инструментом управления домом и семейными делами, в том числе финансами. В современном ритме жизни время — самый ценный ресурс», — комментирует Жанна Шукис из банка.

Технологии голосового управления финансами появились несколько лет назад, сейчас ассистенты способны помочь более чем по 2 000 тематик.