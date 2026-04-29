В Югре и Тюменской области модернизировали объекты нефтепроводной системы

АО «Транснефть – Сибирь» выполнило подключение новых объектов и завершило комплекс плановых ремонтных работ на нефтеперекачивающих станциях (НПС) и линейной части магистральных трубопроводов (МН), расположенных в Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе. Мероприятия проводились в период плановой остановки работы двух магистральных трубопроводов. Цель – поддержание высокого уровня надежности объектов транспортировки нефти.

Реализован комплекс работ по подключению нового участка МН Усть-Балык – Нижневартовск на подводном переходе через малый водоток р. Гнилую (ХМАО-Югра) в зоне ответственности ЛПДС «Западный Сургут» Сургутского управления магистральных нефтепроводов. Протяженность участка – 380 м. Для обеспечения эксплуатационной надежности и экологической безопасности перехода трубопровода через водную преграду использована труба диаметром 1000 мм с толщиной стенки 12 мм.

Также специалисты провели подключение нового участка МН Усть-Балык – Омск в зоне ответственности ЛПДС «Южный Балык» Нефтеюганского УМН. Протяженность данного участка составила 698 м.

Замена линейной части МН проводилась в соответствии с программой технического перевооружения и реконструкции акционерного общества.

На линейной части и нефтеперекачивающих станциях выполнены замена и ремонт запорной арматуры на современные аналоги. Установленное оборудование при эксплуатации отличается высокой степенью надежности и герметичности. Также проведена внутритрубная очистка от элементов, препятствующих работе диагностических приборов, и диагностика магистральных нефтепроводов.

Подключен магистральный насосный агрегат к технологическим трубопроводам на нефтеперекачивающей станции «Каркатеевы-3». Работы по модернизации проводятся в рамках программы технического перевооружения и реконструкции. Новое насосное оборудование – российского производства, обладает улучшенными эксплуатационными характеристиками, повышенным КПД и увеличенным межремонтным периодом.

Плановые мероприятия по повышению надежности инфраструктурных объектов АО «Транснефть – Сибирь» проводились в строгом соответствии с нормативными документами ПАО «Транснефть» и законодательством РФ в области промышленной, пожарной и экологической безопасности.

Работа трубопроводов и нефтеперекачивающих станций возобновлена по графику, все объекты функционируют в штатном режиме.