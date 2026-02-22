16+
​Девять трагедий за год: детский омбудсмен рассказала о ситуации с подростковыми суицидами в Югре

В Югре сохранился прежний уровень подростковых суицидов

​Девять трагедий за год: детский омбудсмен рассказала о ситуации с подростковыми суицидами в Югре
Фото: ru.freepik.com

В Югре в 2025 году зарегистрировано девять случаев подростковых суицидов – показатель остался на уровне 2024 года. Об этом в ежегодном докладе сообщила Уполномоченный по правам ребенка в ХМАО Людмила Низамова.

«В 2025 году к Уполномоченному поступило 9 сообщений о подростковых суицидах (динамика за год не изменилась – в 2024 году также зафиксировано 9 случаев) в возрасте от 13 до 17 лет (средний возраст составил 15,5 лет, в 2024 году – 14 лет)», – говорится в документе.

Среди погибших – шесть мальчиков и три девочки.

Больше всего случаев зафиксировано в Сургуте – четыре. Это заметный рост по сравнению с 2024 годом, когда в городе был зарегистрирован один случай. Еще один подросток погиб в Югорске. В районах округа произошло четыре трагедии: два случая – в Сургутском районе, по одному – в Октябрьском и Советском районах.

По информации омбудсмена, трое подростков состояли на специализированном медицинском учете по профилю «психиатрия». У одного ребенка предположительно имелась задержка в развитии, что подтверждалось низкой успеваемостью в школе.


Сегодня в 14:20, просмотров: 108, комментариев: 0
Яндекс.Метрика