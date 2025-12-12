16+
​Тюменскую систему ранней помощи для детей предложат в качестве эталона для всей страны

В Тюмени обсудили перспективы развития ранней помощи детям и их семьям

​Тюменскую систему ранней помощи для детей предложат в качестве эталона для всей страны
max.ru/dsr72

Тюменскую модель оказания ранней помощи детям с особенностями развития предложено использовать как образец для создания федерального стандарта. Об этом заявили участники всероссийской конференции, второй день которой прошел в областной думе с участием представителей Минтруда, Минпросвещения и Минздрава РФ.

«Мы идём в другие субъекты, убеждая их вкладываться в систему ранней помощи ребенку и его семье. Благодаря настроенной вами работе, даже за год удалось снизить количество детей-инвалидов», – отметила координатор федерального проекта «Крепкая семья», депутат Госдумы Татьяна Буцкая.

Ключом к успеху в Тюменской области стало чёткое межведомственное взаимодействие. «Сила Тюменской области в решении таких серьезных проблем – в межведомственном взаимодействии. У нас отсутствует проблема взаимоотношений между здравоохранением, социальной сферой, медико-социальной экспертизой, детским омбудсменом. Все работают единой командой», – подчеркнула заместитель губернатора Ольга Кузнечевских.

Система объединяет 26 организаций, включая ведущие НКО региона «Открой мне мир» и «Новые горизонты». Все они подключены к единой информационной системе, что позволяет координировать помощь каждой семье.

Замдиректора департамента по делам инвалидов Минтруда РФ Кира Афонина сообщила, что единый федеральный стандарт оказания услуг ранней помощи будет разработан до 2030 года. Опыт Тюменской области, где такая система уже эффективно работает, ляжет в его основу.

Конференция собрала около 230 специалистов из Уральского и Приволжского федеральных округов. В первый день они знакомились с практикой работы тюменских учреждений, а во второй – обсуждали стратегические вопросы развития системы помощи на федеральном уровне.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 17:29, просмотров: 44, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

