Александр Моор провел встречу с застройщиками Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел встречу с представителями строительных компаний региона, на которой обсуждались текущая ситуация на рынке жилья и перспективы развития социальной инфраструктуры. Губернатор отметил, что обстановка в сфере строительства требует совместных усилий для сохранения стабильности.

– Знаем и видим все проблемные точки, – подчеркнул Александр Моор, отметив снижение спроса на новое жилье, вызванное высокими банковскими ставками и сложностями с получением ипотечных займов.

В настоящее время в Тюменской области находится в стадии строительства более четырех миллионов квадратных метров жилья – порядка 356 многоквартирных домов. Губернатор акцентировал внимание на необходимости соблюдения сроков строительства и обеспечения новых жилых районов социальной инфраструктурой.

– Население в регионе продолжает расти. Так что одна из наиболее важных задач – возведение школ, детских садов, медицинских учреждений. Особенно в тех районах, где идёт активная застройка, – отметил глава региона.

По итогам встречи были достигнуты договоренности с застройщиками о совместном поиске механизмов сбалансированного развития населенных пунктов, что позволит обеспечить комфортные условия проживания для жителей региона.

– Будем и дальше продолжать совместную работу, чтобы обеспечить людям комфортные условия проживания, – заверил губернатор.