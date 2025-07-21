Врачи выявили десятки новых заболеваний у жителей Сладковского района

Более 2500 жителей Сладковского района получили возможность проверить свое здоровье благодаря реализации проекта «Здоровое село». Мобильные бригады медиков работали непосредственно в сельских поселениях, обеспечивая доступ к квалифицированной медицинской помощи даже в самых отдаленных уголках района, рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Почти 1400 человек (1392) прошли обследования по месту жительства, а остальные посетили поликлинику в селе Сладково (1198). Основная цель проекта – ранняя диагностика заболеваний и своевременное оказание медицинской помощи сельским жителям.

В 88 случаях были впервые выявлены различные заболевания, что подчеркивает важность проведения подобных профилактических мероприятий. Среди новых диагнозов преобладали болезни системы кровообращения (14 случаев) и эндокринной системы (5 случаев).

Медики также скорректировали лечение для 426 пациентов, что позволит улучшить их качество жизни и предотвратить прогрессирование заболеваний. Более сотни человек (119) получили направления на углубленное обследование для уточнения диагноза.

Особое внимание было уделено выявлению сердечно-сосудистых заболеваний. 21 пациенту была проведена коронароангиография – современный метод диагностики, позволяющий оценить состояние сосудов сердца. По результатам обследований восемь человек были госпитализированы для оказания специализированной медицинской помощи.

Проект «Здоровое село» позволяет повысить доступность медицинской помощи для жителей сельских районов.