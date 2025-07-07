Работодатели не смогут лишать сотрудников всей премии за дисциплинарные проступки

С 1 сентября 2025 года в России вступают в силу поправки к Трудовому кодексу, ограничивающие возможность работодателей снижать размер премии сотрудников в случае дисциплинарных проступков. Об этом сообщил руководитель правового департамента Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Яков Купреев, пишут «Ведомости».

Согласно новым нормам, сумма удержания по дисциплинарному основанию не может превышать 20% от общего размера ежемесячной заработной платы работника, включая премии. Это правило вводится для защиты сотрудников от потери значительной части дохода.

«Сейчас, к сожалению, зачастую работодатели делят зарплату так, что сотрудник может получать 20 тысяч рублей в качестве оклада, а 80 тысяч – в качестве премии. И в случае дисциплинарного проступка работодатель может лишить сотрудника всей премии. В итоге человек получает всего 20 тысяч на руки», — пояснил Купреев.

Он отметил, что такие схемы нередко используются для давления на сотрудников и экономии на выплатах. Поправки призваны устранить подобные злоупотребления.

С 1 сентября изменятся также правила составления коллективных договоров. Если в организации действует такой договор, в нём обязательно должны быть прописаны виды, размеры, сроки и условия премиальных выплат.

Федерация независимых профсоюзов рекомендует всем работникам заранее ознакомиться с положениями своих трудовых и коллективных договоров и, при необходимости, требовать их пересмотра с учётом новых законодательных требований.