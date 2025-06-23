​Средняя пенсия в России достигла 23 500 рублей

Средний размер пенсии в России по состоянию на 1 апреля 2025 года достиг 23 498 рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда Российской Федерации.

Общее число пенсионеров в стране, согласно обновлённой статистике фонда, составляет свыше 40,9 млн человек. В начале текущего года средняя пенсия составляла 23 175 рублей. Таким образом, за первый квартал 2025 года выплаты увеличились почти на 1,4%.

В разрезе видов пенсионного обеспечения показатель распределяется следующим образом:

Средняя страховая пенсия составляет 24 092 рубля;

Страховая пенсия неработающего пенсионера — 24 846 рублей;

Страховая пенсия по старости — 24 979 рублей;

Страховая пенсия по инвалидности — 15 449 рублей;

Страховая пенсия по случаю потери кормильца — 16 788 рублей.

Кроме того, социальная пенсия детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы на январь 2025 года составляла 20 153,9 рубля.