​Приложение Utair снова доступно пользователям iPhone и iPad

Актуальная версия мобильного приложения авиакомпании Utair — «Уютное небо» — вновь стала доступна владельцам устройств на iOS. Правда, не через AppStore, а несколько нестандартным образом.

Чтобы установить приложение на iPhone или iPad, необходимо открыть сайт utair.ru в браузере, нажать кнопку «Поделиться» и выбрать «Добавить на экран «Домой»». После этого иконка веб-приложения появится на главном экране устройства.

С помощью веб-версии «Уютного неба» пользователи смогут: войти в личный кабинет, воспользоваться программой лояльности и проверить накопленные мили, купить билеты, управлять бронированиями и использовать другие функции, необходимые для комфортного путешествия.

Пользователи Android-устройств, как и раньше, могут скачать мобильное приложение Utair в Google Play.