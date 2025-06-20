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  • Пользователи iPhone могут вновь установить приложение Utair на свои смартфоны. Потребуется небольшая хитрость

    Пользователи iPhone могут вновь установить приложение Utair на свои смартфоны. Потребуется небольшая хитрость

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  • Югра и крупный банк подписали соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ-2025

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    19 июня в 18:51
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  • Банкоматы помогут выявить шпионское ПО

    Банкоматы помогут выявить шпионское ПО

    19 июня в 17:39
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    19 июня в 17:13
    428 0
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    19 июня в 16:04
    568 1 
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Пользователи iPhone могут вновь установить приложение Utair на свои смартфоны. Потребуется небольшая хитрость

​Приложение Utair снова доступно пользователям iPhone и iPad

Пользователи iPhone могут вновь установить приложение Utair на свои смартфоны. Потребуется небольшая хитрость
Фото freepik.com

Актуальная версия мобильного приложения авиакомпании Utair — «Уютное небо» — вновь стала доступна владельцам устройств на iOS. Правда, не через AppStore, а несколько нестандартным образом.

Чтобы установить приложение на iPhone или iPad, необходимо открыть сайт utair.ru в браузере, нажать кнопку «Поделиться» и выбрать «Добавить на экран «Домой»». После этого иконка веб-приложения появится на главном экране устройства.

С помощью веб-версии «Уютного неба» пользователи смогут: войти в личный кабинет, воспользоваться программой лояльности и проверить накопленные мили, купить билеты, управлять бронированиями и использовать другие функции, необходимые для комфортного путешествия.

Пользователи Android-устройств, как и раньше, могут скачать мобильное приложение Utair в Google Play.


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Сегодня в 10:42, просмотров: 40, комментариев: 0
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