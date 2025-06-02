​Алиханов: Иностранные ритейлеры смогут вернуться в Россию только при соблюдении условий

Иностранные торговые сети, ранее покинувшие российский рынок, пока не направляли официальных запросов о возвращении, сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Об этом он заявил в ходе выступления на форуме «Неделя российского ритейла», который проходит в Москве, пишет «Интерфакс».

По словам министра, потенциальное возвращение иностранных компаний возможно, однако будет сопровождаться жёсткими условиями.

«Нам официально запрос никто пока ещё не направлял. Но совершенно точно такого преференциального режима, простого режима входа — с учётом разницы макроэкономических условий, разницы в условиях кредитования производственных компаний — говорит о том, что давайте мы просто пустим всех обратно в наш ритейл, это было бы опрометчивым решением», — подчеркнул Алиханов.

Он отметил, что любые переговоры о возвращении должны вестись на условиях:

обязательного партнёрства с российскими компаниями;

контроля со стороны отечественных структур;

локализации технологий;

запуска полного цикла производства на территории России в обозримой перспективе.

«Мы никого не выгоняли, но как раньше уже точно не будет», — подытожил Алиханов.