Посевная кампания в Тюменской области достигла экватора – засеяно 50% площадей

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил о достижении экватора посевной кампании в регионе. По его словам, работы идут по плану, и уже засеяно почти 400 тысяч гектаров яровых культур — это 50 процентов от запланированных площадей.

Особенно активны в этом году хозяйства Заводоуковского муниципального округа, Упоровского, Юргинского и Исетского районов, которые вошли в число лидеров по темпам посева. Губернатор выразил благодарность муниципалитетам за слаженную работу и пожелал аграриям успехов в дальнейших полевых работах.

– Желаю нашим аграриям успехов в труде. Надеемся на богатый урожай, – отметил Александр Моор.

Весенние полевые работы стартовали в регионе в начале апреля. Тюменские власти сохранили меры государственной поддержки.

– При нашем содействии сельхозпредприятиям удалось получить значительно больше льготных кредитов, чем в прошлом году. Общая сумма превысила 1,9 млрд рублей. Кроме того, с использованием поддержки областного бюджета аграрии приобрели 116 единиц сельхозтехники, – рассказывал тогда губернатор.