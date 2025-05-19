Культовые западные фильмы и сериалы могут покинуть российские онлайн-платформы из-за нового приказа Роскомнадзора

С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу приказ Роскомнадзора, направленный на борьбу с пропагандой чайлдфри. В связи с этим некоторые зарубежные фильмы и сериалы могут исчезнуть из отечественных онлайн-кинотеатров. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Согласно новому документу, под запрет могут попасть материалы, которые побуждают к отказу от рождения детей, оправдывают такой отказ или демонстрируют отрицательный образ материнства, отцовства и беременности.

В связи с этим из отечественных онлайн-кинотеатров могут исчезнуть культовые западные сериалы, такие как «Секс в большом городе», «Карточный домик» и «Игра престолов».

«В их числе может оказаться популярный сериал «Карточный домик», где героиня Клэр всегда ставила на первое место карьеру, а на вопрос, не жалела ли она, что у нее нет детей, спрашивала собеседницу, не жалела ли та об обратном. Еще один, по нашему мнению, возможный претендент на вылет с российских площадок — сериал «Секс в большом городе», где Саманта демонстрирует явные наклонности к чайлдфри. Она преодолевала себя, когда ей однажды пришлось сидеть с ребенком. А Бриенна в «Игре престолов» мечтала стать рыцарем и быть равной мужчинам, для этого она отказалась от детей», – передают в источнике.

Под подозрение, по словам издания, попала даже сага о Гарри Поттере – у профессора Макгонагалл нет детей, и это может быть истолковано как намек на сознательный отказ от родительства.