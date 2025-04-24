Строители готовятся к благоустройству территории у новой поликлиники Тобольска

В подгорной части Тобольска продолжается строительство современной поликлиники, которая откроет свои двери для пациентов уже в конце 2025 года. Ход работ лично проинспектировали глава города Петр Вагин и главный врач Областной больницы № 3 Дмитрий Бойко, рассказали в департамента здравоохранения Тюменской области.

Новая поликлиника, расположенная по адресу улица Ленина, 154, станет важным шагом в повышении доступности и качества медицинской помощи для жителей города. Одной из ключевых особенностей станет организация оказания всех видов первичной медико-санитарной помощи, включая специализированную и стоматологическую, как для взрослых, так и для детей.

Поликлиника будет оснащена всем необходимым для приема маломобильных пациентов, а также здесь будет открыт дневной стационар и аптечный пункт. Общая площадь здания составляет 1200 кв. м. Планируется, что поликлиника сможет принимать 177 пациентов в смену, обслуживая более 20 тысяч человек.

В настоящее время на объекте ведутся электромонтажные работы, прокладка инженерных сетей, монтаж входных групп, оформление фасада и укладка линолеума. В мае-июне начнутся работы по благоустройству прилегающей территории.

– Новая поликлиника – это важный шаг к обеспечению доступной и качественной медицинской помощи для тоболяков. Здесь появятся все условия, чтобы пациенты могли получать необходимое лечение в комфортной и современной обстановке, – подчеркнул главный врач Областной больницы № 3 Дмитрий Бойко.

Строительство ведется в рамках госпрограммы Тюменской области «Развитие здравоохранения».