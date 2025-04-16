Новый ФАП в Новолокти откроется в июле 2025 года

Строительство нового фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в селе Новолокти Ишимского района Тюменской области завершится в июле 2025 года. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор во время приема граждан по личным вопросам, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Жительница села Новолокти Светлана Горбикова обратилась к губернатору от лица односельчан с просьбой ускорить строительство нового ФАПа. Александр Моор сообщил, что модульная конструкция ФАПа площадью 81 «квадрат» уже установлена, сейчас ведутся работы по внутренней отделке и благоустройству территории.

Строительство ФАПа осуществляется в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Кроме того, губернатор Моор принял решения об оказании материальной поддержки семьям участников специальной военной операции из Вагайского, Армизонского районов и Заводоуковского муниципального округа. Исполнение всех поручений, данных в ходе приема граждан, губернатор взял под личный контроль.