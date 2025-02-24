Тюменский район – победитель XXX зимних сельских спортивных игр региона

С 20 по 23 февраля в Заводоуковске прошли XXX зимние сельские спортивные игры Тюменской области, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В соревнованиях приняли участие более 900 спортсменов из 22 муниципалитетов региона, рассказали в областном департаменте спорта.

На протяжении четырех дней спортсмены соревновались в 9 дисциплинах, включая лыжные гонки, полиатлон, шахматы, а также уникальные соревнования по троеборью дояров и механизаторов. Победители представят Тюменскую область на всероссийских стартах.

По итогам общекомандного зачета места распределились следующим образом:

Первая группа: 1 место – Тюменский район, 2 место – Ишимский район, 3 место – Заводоуковский муниципальный округ.

Вторая группа: 1 место – Упоровский район, 2 место – Казанский район, 3 место – Викуловский район.

Третья группа: 1 место – Аромашевский район, 2 место – Бердюжский район, 3 место – Армизонский район.

В общем зачете призовые места заняли: 1 место – Тюменский район, 2 место – Ишимский район, 3 место – Заводоуковский муниципальный округ.

Спортивные игры прошли в атмосфере дружбы и взаимопомощи, способствуя укреплению командного духа и проявлению патриотизма.